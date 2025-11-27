「着膨れ気になる」40・50代へ！【ユニクロ】着回し力も100点♡「あったかパンツ」

寒さが増す季節でも、着膨れ感なくすっきり見えるボトムは大人の必需品。その悩みに応えてくれそうなのが【ユニクロ】の「あったかパンツ」です。防寒性と美シルエットを両立し、きれいめにもカジュアルにも合わせやすい実力派といえそう。今回は、インフルエンサー@mhi_7746 さんの着回しコーデとともにお届け。40・50代の冬スタイルに取り入れたくなる着こなしのヒントが見つかるかも。

ストレッチ & 裏起毛で快適さもキープ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

裏起毛でももたつきにくそうな一層構造を採用し、「着ぶくれしにくくすっきり見える」（公式オンラインストアより）のが魅力。さらに2WAYストレッチの機能付きで、動きやすさもキープできそうなのが嬉しいポイントです。「小雨程度の水をはじく撥水加工」や、ウエストのフィット感を調節できる内ひも、ファスナー付きポケットなど、日常で頼れそうなディテールも充実しています。

ラフなパーカーも黒ベースなら大人見え

白パーカーに黒のレザー調ジャケットを重ねたモードなレイヤードも、ウォームストレッチパンツで着膨れ感なくクールな印象をキープ。すらりと見えるテーパード寄りのシルエットで、大人が気になる冬のもたつきを回避できそう。モノトーンでまとめれば、カジュアルなパーカー合わせでもシャープな雰囲気に。きれいめ派にも取り入れやすい、大人の防寒スタイルです。

重ためレイヤードもすっきりとした印象に

デニムジャケット × トレンチのレイヤードに、ウォームストレッチパンツを合わせた大人の冬スタイル。細身のラインが重ね着のボリュームを受け止め、着膨れ感なく整えてくれそうです。スニーカーで軽快に仕上げつつ、キャップでこなれた印象に。リラックス感がありながら外出にも対応できる、40・50代もマネしやすそうな着こなしが完成。

タートルネック × ジャケットで通勤コーデにも◎

ウォームストレッチパンツを軸に、タートルネックセーターとジャケットを重ねた上品な着こなし。暖かさを備えながらもシルエットが崩れにくいため、冬のきれいめコーデにも無理なく取り入れられそうです。ゴールドアクセやローファーを添えれば、グッと洗練された大人の装いに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K