今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたパソコンのキーボードを枕にして眠っていた猫ちゃん。顔をぴったりと乗せて熟睡していたようですが、パソコンの画面には何やら文字の入力が行われていたそうです…。投稿はXにて、43.9万回以上表示。いいね数は2.1万件を超えました。

【写真：キーボードの上で熟睡していた猫ちゃん→入力されていた『文字』を見たら…思わず笑ってしまう瞬間】

お手伝いありがとう…

今回、Xに投稿したのは「福」さん。登場したのは、猫の福ちゃんです。

投稿によると、福ちゃんはキーボードに頭を乗せるようにして、熟睡していたそうです。それ自体はとても微笑ましい出来事。しかし、キーボードと連動しているパソコンの画面はそう悠長なことを言っていられる状況ではなかったそうです。

福ちゃんが枕にしていたキーボード。どうやら眠っている間にキーが押され続けていた模様。パソコンの画面には「やっっっっっっっっっ……」という感じのとても長めの文字列が入力されていたそうです。その光景を見た投稿主さんは思わず「お手伝いありがとう…」とコメント。もしかしたら福ちゃんは夢の中で本当にパソコンの仕事のお手伝いをしていた…のかもしれませんね。

パソコンに文字を入力していた福ちゃんにX民も爆笑

爆睡しながらキーボードを連打していた福ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「やっ…ｗ」「寝返りとかほぼ打ってないということですね(笑)」「これは記念にプリントしておかねば」「途中にyが入ってて可愛すぎますね」「仕事のし過ぎだよ 福ちゃん」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、福ちゃんの働きっぷりに心癒されたようですね。

Xアカウント「福」では、猫の福ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。福ちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「福」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。