浜崎あゆみ、上海公演へ向け“お願い”発表 香港で大規模火災発生、演出一部中止へ
歌手の浜崎あゆみが27日、自身のインスタグラムを更新。上海公演にむけて“お願い”を発表した。
【写真】「無邪気」“デカすぎる”自宅クリスマスツリーと浜崎あゆみの息子たち
浜崎は文書を投稿。「今年のアジアツアーは香港からスタートしました。香港の皆様が私とチーム全員をたくさんの愛で迎えて下さった事を今でもハッキリ覚えています」と感謝。
続けて「上海公演に関して、TAの皆様にお願いがあります。赤い服装を出来る限り控えていただけますでしょうか」と呼びかけ、「我々の赤い衣装やステージ上の炎のエフェクト等も中止させていただきます」とした。
そして最後に「香港の皆様に祈りを捧げます」と結んだ。これらは、香港で発生した高層マンション火災を受けての対応とみられる。
なお浜崎は、29日に中国・上海で「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-」を開催予定。
【写真】「無邪気」“デカすぎる”自宅クリスマスツリーと浜崎あゆみの息子たち
浜崎は文書を投稿。「今年のアジアツアーは香港からスタートしました。香港の皆様が私とチーム全員をたくさんの愛で迎えて下さった事を今でもハッキリ覚えています」と感謝。
続けて「上海公演に関して、TAの皆様にお願いがあります。赤い服装を出来る限り控えていただけますでしょうか」と呼びかけ、「我々の赤い衣装やステージ上の炎のエフェクト等も中止させていただきます」とした。
そして最後に「香港の皆様に祈りを捧げます」と結んだ。これらは、香港で発生した高層マンション火災を受けての対応とみられる。
なお浜崎は、29日に中国・上海で「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-」を開催予定。