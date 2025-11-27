往年の名車から最新車まで集結！ ソフト99が提案する“まてい”なクルマとの向き合い方とは？

「まてい（真丁）」の心で愛車を長く大切に！ ソフト99提唱のカーライフ

「クルマ好きであれば誰でも知っている」と言っても過言ではない、クルマの洗車や補修、メンテナンスなどのアイテムを多数リリースしているソフト99コーポレーションが、2025年11月22日に「くるままていらいふ カーオーナーミーティング in 芝公園」というイベントを、東京プリンスホテル（東京都港区）駐車場内で開催しました。

もっとも「まてい」と感じたクルマを参加者同士が投票し合い、ベストな1台に選ばれたyoshikさんのクラウン

ソフト99によると、「くるままていらいふ」とは、古くから日本に存在する“真”心を込めて“丁”寧に扱う「まてい(真丁)」の心でクルマに接することを指し、新しいクルマに乗り換えるのではなく「丁寧に扱い、長く大切に乗り続ける」ことを意味するそうです。同社は2023年10月、このようなカーライフスタイルに共感するオーナーたちと共に取り組んでいきたいという思いのもと、ミーティングを立ち上げました。

【画像】90系クラウンからハチロク、はたまたカルマンギアまで！ 多種多様なマシンが集まった「くるままていらいふ カーオーナーミーティング in 芝公園」（41枚）

そのため、今回はソフト99商品の使用の有無にかかわらず、愛車を大切にしているオーナーをスタッフがSNSなどで見つけて招待するという、完全招待制となりました。車種や年式などは一切問わず、そのため会場には1960〜70年代の往年の名車から現行車まで幅広いラインナップのクルマが集い、メーカーも国産、アメ車、欧州車とさまざまでした。

そしてオーナーも若い人からベテランまで世代を超えたミーティングになりましたが、クルマを愛するという“共通言語”を持つ人たちということであっという間に交流が始まり、笑顔の絶えない場となっていたのが印象的でした。

今後は全国でミーティング開催も！

また、会場ではソフト99のアイテムを使用したカーケア講座も実演を交えて行われ、「サビ取りクリーム」や、白っぽくなってしまった無塗装樹脂の復活剤「イケ黒」、ミラーに水滴がつかなくなる専用の超撥水（はっすい）剤「ガラコミラーコートZERO」などが紹介されました。ミーティング参加者は特別に試すこともでき、なかには気になっていた汚れやくすみ、色あせが改善したと驚きや喜びの声が聞かれました。

「くるままていらいふ カーオーナーミーティング in 芝公園」の様子

イベント終盤には、最も「まてい」と感じたクルマを参加者同士が投票し合い、ベストな1台として5代目のトヨタ「クラウン」2ドアハードトップが選出されました。その車両と共に参加者全員が記念撮影をしてミーティングは終了するはずだったのですが、やはり皆さん話し足りないようで、終了後も会場が使える時間ぎりぎりまでクルマ談義に花を咲かせていました。

ソフト99としては「くるままていらいふ カーオーナーミーティング」を全国のさまざまな場所で定期的に開催したいそうで、今後については詳細が決まり次第、「くるままていらいふ」の特設サイトで告知するとのこと。特設サイトでは、さまざまなオーナーのインタビューや動画、そして愛車をいつまでも大切に乗り続けるためのカーケア情報なども公開され、コンテンツはこれからも随時追加されるそうです。