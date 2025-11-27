社員が育児や介護をしながらでも、働きやすい環境をつくる取り組みが進んでいます。

■育休中の“業務代行”でボーナス加算 “休みやすく”

今年春に3か月ほど育休を取得した森本精太さん。会社のある取り組みにより「周りに気兼ねなく休めた」と話します。

そのわけは…。

同僚 佐藤麦さん

「こちらで5ポイント付与されました」

社員の育休中に業務を代行したほかの社員に、ポイントを付与。ポイントに応じてボーナスがアップする制度を去年からスタートさせました。

今回、森本さんの業務を代行した佐藤さんには、ボーナスで約5万円が加算されるといいます。

森本さん

「ポイントがあるから（3か月休もう）という判断につながった」

サッポロビールでは、育休の平均取得日数が短いことが課題でしたが、休む側の精神的な負担を減らすこの制度を始めたことで、5年間で男性の育休の平均取得日数が8日から37日に増えたといいます。

■急な呼び出しでも帰りやすく 取り組んだ人事部長の“気づき”

一方、大手保険会社の東京海上日動に勤める井上大輔課長。この日、あるチャットが突然、届きました。

東京海上日動 井上大輔課長

「保育園から連絡があって、子どもが発熱したので、急きょ今日帰ります」

井上課長の子どもが本当に発熱したわけではありません。実は、会社が仕掛けた“作戦”なんです。

東京海上日動 井上大輔課長

「経理から連絡がくると思うので、どうしよっかな。16時からの打ち合わせは私不在で…。すいません、お先に失礼します」

チャットが届くと、仕事の途中でも絶対に帰らなければならない、この取り組み。

「もしも部下が、子どもの病気や介護などで急きょ帰らなければならなくなったとき、どんな気持ちになるのか」を管理職にも知ってもらおうと始まったものです。

実は、初めてこの取り組みに挑戦したのは人事企画部長。

社内から「急な呼び出しがどれほど大変か、経験してほしい」という声が上がり、実際に部下の子どもの迎えを経験。その気持ちを理解できたといいます。

東京海上日動 人事企画部 目黒誠之部長

「家族との時間がとっても大事だなというのを再認識した。そんな経験でした」

子育てや介護しやすい職場づくり。様々な工夫が始まっています。