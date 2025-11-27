朝比奈彩、千切りキャベツが楽々できる！愛用のキッチングッズ「マジで便利！」

朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【合羽橋でお買い物】念願の！キッチン用品を買いに合羽橋へ行ってきました！』という動画を投稿。調理器具や食器などが集まる“合羽橋”でお買い物する様子を公開。この中で、朝比奈さんが普段から愛用しているキッチングッズを教えてくれました！

料理道具を扱う店舗で、朝比奈さんが「これは持ってますよ」とコメントしたアイテムがこちら！

◼︎キャベツピーラー

下村工業 / フルベジ キャベツピーラー

握りやすいハンドル形状と幅約90mmのワイドな斜め刃で、千切りキャベツがどんどん作れるピーラー。

安全、衛生的に収納できるカバー付きなのも嬉しいですね。

サラダや、メイン料理に千切りキャベツを添えたい時など、時短で助かるアイテムです。

公式サイトによると、税抜き700円で販売されているようです。

◼︎あっという間に千切りができる

朝比奈さんは「生姜焼きとか作ったりする時にキャベツだけ切るのがめんどくさかったりするじゃないですか」とコメント。

そして「シャッシャッシャッって千切りがすぐできるんですよ。これは便利ですよ！本当に、マジで便利！」と、普段から愛用している様子で語ってくれました。

■動画もチェック

動画では、朝比奈さんが合羽橋でお買い物を楽しむ様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。