ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤¬¡È¥â¥Æ´ü¡É¥Ô¡¼¥¯¤â¹â¹»¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
11·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤Ë¡¢¿å¾å¹±»Ê¤ÈÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬VTR½Ð±é¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢12·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥â¥Æ¤¿¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¿å¾å¤Ï¡¢¡ÖËÍ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡ÖËÍ¡¢¼þ¤ê¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÎæ¤Î²Ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÚ¸Í¤Ï¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¡ÈÂÎ°é´ÛÎ¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤È¤«¡¢²¼ÂÌÈ¢¤Ë¼ê»æÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ê¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¹â¹»Æþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤Ë¤Ï¾å¤¤¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£