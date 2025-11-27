永島優美アナ、1歳娘＆愛犬のハグショット公開「姉妹感が愛おしい」「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】元フジテレビアナウンサーの永島優美が11月27日、自身のInstagramを更新。娘と愛犬のショットを公開した。
【写真】34歳元フジアナ「癒し空間」1歳娘＆愛犬の“姉妹”ショット
永島アナは「先日、3歳になりました」と愛犬・メルシーが誕生日を迎えたことを報告。「3」の形のろうそくが立てられ骨の形のクッキーが乗ったケーキを前に、娘が愛犬に抱きついている姿と、頬に指を当てたポーズの娘と愛犬がカメラに向いている2ショットを公開し、「姉妹で一緒にイタズラしてるときもあるけど笑、メルシー優しいお姉ちゃんでいてくれてありがとう」と綴った。
この投稿に、ファンからは「姉妹感が愛おしい」「可愛いが渋滞」「癒し空間」「微笑ましい」「メルシーちゃんお誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。
永島アナは、2021年3月に同局のディレクターと結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元フジアナ「癒し空間」1歳娘＆愛犬の“姉妹”ショット
◆永島優美アナ、娘と愛犬の2ショット公開
永島アナは「先日、3歳になりました」と愛犬・メルシーが誕生日を迎えたことを報告。「3」の形のろうそくが立てられ骨の形のクッキーが乗ったケーキを前に、娘が愛犬に抱きついている姿と、頬に指を当てたポーズの娘と愛犬がカメラに向いている2ショットを公開し、「姉妹で一緒にイタズラしてるときもあるけど笑、メルシー優しいお姉ちゃんでいてくれてありがとう」と綴った。
◆永島優美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「姉妹感が愛おしい」「可愛いが渋滞」「癒し空間」「微笑ましい」「メルシーちゃんお誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。
永島アナは、2021年3月に同局のディレクターと結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】