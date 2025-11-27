2026年1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の幕間映像が公開された。

本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。

マフティー・ナビ―ユ・エリンこと「ハサウェイ・ノア」が率いる組織「マフティー」メンバーの未解禁キャストと追加キャラクターが公開された。新たに発表されたのはブリンクス・ウェッジをはじめ、ジュリア・スガ、ハーラ・モーリー、ベッチー、ロッド・ハインなど、反地球連邦政府運動「マフティー」メンバーの出演キャスト。また、ローウェスト・ハインリッヒ、チャチャイ・コールマン、ヨーゼフ・セディ、リドリック、ビランテス・スエッケン、ドラブ・リッドと、今作から登場するキャラクターの設定画も公開された。

公開された映像には、本編映像とともに第1章の公開時に行われた小野のインタビューや、前作の主題歌「閃光」を歌う[Alexandros]のSPライブの模様などが映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）