インフルエンザの感染が広がっています。県は、今シーズン初の【インフルエンザ警報】を発令しました。



県によりますと、17日からの1週間で1医療機関あたりのインフルエンザ患者数が、前の週の倍以上にあたる51.45人となりました。国の示す警報基準を大きく上回ったため、27日に今シーズン初の【インフルエンザ警報】を全県に発令しました。昨シーズンより1カ月以上早い発令です。



学校や児童福祉施設での集団発生が多いということで、県はこまめな換気やマスクの着用を呼びかけるとともに、発熱やせきなどの症状がある場合は早めに医療機関を受診してほしいとしています。