人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年11月24日に行った生配信で、妻が過去に遭ったストーカー被害について明かした。

「よく『ギャー！』ってなんなかったよね、その時」

ヒカキンさんは、視聴者からの「ツマキンのストーカーエピソード教えてほしい」というコメントを取り上げ、

「事件スレスレぐらいのやつがあって。僕の妻のツマキンさんがストーカーされたっていうのが、昔あったっていう話を聞いて、それがけっこうえげつなくて」

と、妻が大学生の頃に都内でアルバイトしていた際に起きたエピソードを語りだした。

アルバイト先から電車で1時間ほどかけてアパートまで帰宅した彼女が、不審者から肩をトントン叩かれたという驚きのエピソードを、ヒカキンさんは明かした。彼女は不審者から、「あの〜、ずっとついてきちゃいました」「かわいいなって思ってずっとついてきました」と言われたそうだ。

彼女は「ここで刺激したら殺されるかもしれない」と思い、不審者と冷静に会話をしながら対処したという。最終的には、エレベーターをうまく利用して逃げることに成功し、警察署に駆け込んで助けを求めたそうだ。

その後は不審者に遭遇しなかったというが、「ちょっとして、怖いから引っ越した」という。ヒカキンさんは、「1時間ストーカーしてくるって怖くね？ マジで」「ツマキンさん華奢なんで、すごい。よく『ギャー！』ってなんなかったよね、その時」とコメントしている。