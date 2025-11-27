ヒカキン妻「事件スレスレ」ストーカー被害に遭った過去 「けっこうえげつなくて」アパートで肩トントン
人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年11月24日に行った生配信で、妻が過去に遭ったストーカー被害について明かした。
「よく『ギャー！』ってなんなかったよね、その時」
ヒカキンさんは、視聴者からの「ツマキンのストーカーエピソード教えてほしい」というコメントを取り上げ、
「事件スレスレぐらいのやつがあって。僕の妻のツマキンさんがストーカーされたっていうのが、昔あったっていう話を聞いて、それがけっこうえげつなくて」
と、妻が大学生の頃に都内でアルバイトしていた際に起きたエピソードを語りだした。
アルバイト先から電車で1時間ほどかけてアパートまで帰宅した彼女が、不審者から肩をトントン叩かれたという驚きのエピソードを、ヒカキンさんは明かした。彼女は不審者から、「あの〜、ずっとついてきちゃいました」「かわいいなって思ってずっとついてきました」と言われたそうだ。
彼女は「ここで刺激したら殺されるかもしれない」と思い、不審者と冷静に会話をしながら対処したという。最終的には、エレベーターをうまく利用して逃げることに成功し、警察署に駆け込んで助けを求めたそうだ。
その後は不審者に遭遇しなかったというが、「ちょっとして、怖いから引っ越した」という。ヒカキンさんは、「1時間ストーカーしてくるって怖くね？ マジで」「ツマキンさん華奢なんで、すごい。よく『ギャー！』ってなんなかったよね、その時」とコメントしている。