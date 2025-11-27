¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¡±àÅÄ¶âÇÖ¡ÛÌµÇÔ3´§ÇÏ¥ª¥±¥Þ¥ë·âÇË¡ª¡¡¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¡¡¥¢¥¦¥È¶¯½±¤Ç²÷¾¡
¡ÖÊ¼¸Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¤Î¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿27Æü¤Î±àÅÄ¶¥ÇÏ12R¤Ç¡ÖÂè68²ó±àÅÄ¶âÇÖ¡×¡Ê¥À¡¼¥È1870¥á¡¼¥È¥ë¡¢12Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¡Ê²´6¡á¿¹Âô¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬³°¤«¤é¿¤Ó¤Æ1Ãå¡£ÌµÇÔ¤ÇÊ¼¸Ë3´§¤Ëµ±¤¤¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ª¥±¥Þ¥ë¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£2Ãå¤Ë¥ª¥±¥Þ¥ë¡¢3Ãå¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÃæµ÷Î¥¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¤¬ºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤òÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÂ¼¡£ÍÎÏÇÏ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¼ê±þ¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ï³°¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ°ìµ¤¤Ë¶¯½±¡£¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡¢¥ª¥±¥Þ¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¡¢2ÇÏ¿Èº¹¤òÉÕ¤±¤ë´°¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÎµÈÂ¼ÃÒÍÎ¡Ê40¡Ë¤Ï¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È°¦ÇÏ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ë¿¹ÂôÍ§µ®»Õ¡Ê52¡Ë¤â¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï²ñ¿´¤Î¾Ð¤ß¡£¡ÖÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë1¾¡¤Ç¤¹¡×¤È3¶¯·âÇË¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¯Áà½ÄÀ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä¾Àþ¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÈÂ¼¤âÀä»¿¡£¼¡Áö¤Ï¡ÖÎ®Æ°Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢±óÀ¬¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÂôÍ§»Õ¡£º£¸å¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÉñÂæ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤«¡£Ãæµ÷Î¥²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£