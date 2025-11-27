今年8月以降に、マイナ保険証での資格確認でトラブルがあったと回答した医療機関はおよそ7割でした。

従来の健康保険証は、来月1日をもって有効期限が切れ、来月2日以降、医療機関を受診する際には、「マイナ保険証」か「資格確認書」の提示が必要となります。

これをうけ、全国保険医団体連合会が、マイナ保険証に関するアンケートを実施しました。

調査によりますと、今年8月以降に、マイナ保険証による資格確認でトラブルがあったと回答した医療機関は69.8％でした。

このうち、全体のおよそ8割の医療機関が名前の表示の不具合のトラブルを経験していて、マイナ保険証の有効期限が切れていたというケースも4割を超えています。

また、トラブルが起きた際の対応（複数回答）については、持ち合わせていた健康保険証で確認したが約7割、資格確認書で確認したが3割、となっている一方で、患者に一旦10割負担してもらったと回答した医療機関は、およそ2割にのぼりました。

厚労省は、マイナ保険証での受け付けがうまくいかなかったときには、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができると呼びかけています。