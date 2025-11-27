これからの気象情報です。

28日(金)は、『黄砂』混じりの雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風・波浪注意報が出ています。



◆11月28日(金)の天気

・上越地方

強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。

とくに、夕方まではカミナリを伴い、本降りの雨となるところがありそうです。



・中越地方

沿岸部は、朝が雨のピークで風も強く横殴りの雨のところがあるでしょう。

山沿いは、午前中 各地で雨が降りますが、午後は雪の混じるところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

夕方ごろまでは広く雨や雷雨となるため、落雷・ヒョウなどに注意が必要です。

また、午前中は『黄砂』が飛来する可能性があります。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼ごろまでは各地に雨雲がかかり、雷雨になるところもあるでしょう。

最高気温は12℃前後で、日中でも空気がヒンヤリしそうです。



・下越：村上市から聖籠町

昼過ぎにかけてカミナリを伴った強い雨が降り【警報級の大雨】となる可能性もあります。

また風も強く、沿岸部では荒れた天気になりそうです。



◆風と波

各地で西寄りの風が強く吹きつける時間があるでしょう。

波は、上・中越でのち3m、下越・佐渡でのち4mの予想です。



◆週間予報

土日は日差しが届くでしょう。

とくに、30日(日)は気温が上がり過ごしやすい陽気になりそうです。

一方、来週は天気がぐずついて、12月4日(木)からは平地でも雪が積もる可能性があります。



28日(金)は所々で雷雨となりそうです。大雨よる土砂災害にも注意・警戒をしてください。