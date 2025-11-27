県や鹿児島市がオール鹿児島で進めるスタジアム構想です。市は2026年5月頃までに鹿児島サンロイヤルホテルの敷地と県立鴨池庭球場一帯の2つの候補地について、調査結果を出す考えを示しました。北ふ頭案の撤回から1年9か月。実現に向け加速していくのでしょうか。



（山下香織アナウンサー）

「鹿児島市与次郎の白波スタジアムのすぐ隣にあるのが、新たに候補地として浮上した県立鴨池庭球場です。白波スタジアムより面積は狭いですが、市は周辺の園路を含めれば可能ではないかと見ているようです」





これまで有力な候補地と見られてきた鹿児島サンロイヤルホテルの敷地に加え、県と鹿児島市が挙げた県立鴨池庭球場の一帯。土地を所有するのは鹿児島市で、庭球場の面積は約1万8000㎡です。鴨池運動公園内にある、この庭球場を隣の文化公園に移し、その跡地を候補地とする考えです。27日開かれた定例会見で下鶴市長は。（鹿児島市・下鶴市長）「（公園内の）一帯ということで、国の補助金の活用というのが視野に入ってくるというところが、一つの利点としてあげられる」都市公園の整備に関する国土交通省の補助金を活用できる可能性に触れました。市は、2つの候補地を調査する費用を盛り込んだ補正予算案を12月2日に開会する市議会の12月定例会に提案します。（鹿児島市・下鶴市長）「まずは立地が可能なのか、その立地ができる場合に概算事業費がどれぐらいで、そして時間軸的にどうなるのか、こういったところを比較検討していく」調査は2026年5月頃に終える見込みですが、その結果を踏まえた候補地の決定時期については「なるべく時間軸を意識して取り組みたい」と述べるに留まりました。