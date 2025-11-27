木村拓哉、タクシーでの忘れられない出来事「（運転手が）キムタクの家の近くだ」と言い出し…
俳優の木村拓哉（53歳）が、11月21日に放送された情報番組「ZIP！かんさい」（読売テレビ）に出演。プライベートでタクシーに乗っているときに起きた“忘れられない出来事”を語った。
木村はこの日、映画「TOKYOタクシー」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。タクシーで帰宅時に起きたという、“忘れられない出来事”があると話す。
「（運転手と）全然会話ないんですけど、『もう着くなぁ』と思ったら、（運転手が）『あぁここあれですね。あれだ。キムタクの家の近くだ』みたいな感じのことを言い出したときに、なんでオレが気を遣ってるんだろう？ っていうくらい、ちょっとアゴを…出して、人相を変えてました」と語る。
そして「アゴが出てるっていうのを運転手に伝えたいから、必要ないのに外を見るんですよ。（横を向くことで）しゃくれ具合が伝わったらいいな、と思って」「結局、着いた場所も、それこそキムタクの家ですし。『これもうバレてもいいや！』と思って降りようとしたら、初めて運転手さんが『えっ…キムタクだ…』ってなって、自分のこと見てくれたときに、めちゃくちゃアゴをしゃくらせた自分が乗ってるし、着いたのキムタクの家だし、すごい…より気まずい空気になった（笑）」と笑う。
最後は「『領収書だけください』と言って降りました」と語った。
