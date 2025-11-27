「兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２」（２７日、園田）

２歳馬によるダートグレードの１１Ｒ「第２７回兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２」は、３番人気のトウカイマシェリが後方から上がり最速で突き抜けてＪＲＡ勢９連勝を達成した。

ダート２戦目のトウカイマシェリが末脚一閃（いっせん）でダートグレード初制覇を成し遂げた。「２回目のダート、初めての１周レース、千四への距離延長と心配はいろいろあったが、全て杞憂（きゆう）に過ぎなかった」と高柳大師。愛馬の能力の高さを再認識した。

エコロレーヴが大逃げを打って、トウカイマシェリは９番手。「序盤はゆっくりと自分のリズムで運んで、末脚を生かす競馬を考えていたが、思い描いていた通りのレースができた」と鮫島駿。向正面で先頭のペースが落ちてくると同時にスパートし、直線に入るとさらに加速して突き抜けた。

休養直前の２走前はＪＲＡ芝の函館２歳ステークス・Ｇ３で７着。ダート初挑戦の前走は門別のエーデルワイス賞・Ｊｐｎ３で２着。「まだ芝でも走れる。中央はダートのいいレースがないので、この後はしっかり休ませる。次走は芝の可能性もある」と高柳大師。当面は芝、ダートの二刀流で適性を見極める方針だ。