壁が剥がれ植物生い茂った家…解体に500万円も「この年じゃきつい」と所有者　助成制度に地域差　国「空き家対策は自治体が行うこと」

外壁が剥がれ、つるされたブルーシートも穴だらけ―――。「空き家」が全国で増加の一途をたどり、各地で深刻な問題になっている。一方で、持ち主に話を聞くと「壊したくても壊せない理由」を明かす。空き家の解体や活用を取材すると、地域ごとにバラつきが浮かび上がった。

外壁剥がれ…増える空き家

18日に大分市で発生した大規模火災は、延焼した170棟あまりの住宅ののうち、空き家が4割とみられている。火災拡大のリスクなどさまざまな危険性が指摘されており、老朽化した空き家は全国で増加傾向にある。

こうした状況は首都圏も例外ではない。取材班は、住宅の3割近くが空き家となっている千葉県いすみ市を取材した。

記者：

いすみ市の中央通りである大原中央商店街を歩いています。シャッターが閉まっているお店が非常に多いなという印象です。

精肉店の男性店長：

（空き家多くなってる？）感じますよ、洋品店がまずね。あと、いいスーパーができてもダメになる。

近くに住む女性：

子供が高校通うって言ったってさ（電車もないから）通いようがないんだよね。都会に行っちゃって帰ってこないよ。

商店街を歩くと、壁がはがれた建物が。屋内に吊り下げられたブルーシートも穴だらけ。ガラスの扉の中には、植物が生い茂っていた。

進まぬ処分や活用

なぜこのような「空き家」状態になってしまったのか。

この建物を所有している男性は「15年くらい前かな、（貸していた店舗が）撤退しちゃったんですよね。（その後は）ほとんど空き家」と話した。

長い間、「空き店舗」状態だったという建物。使われていない住宅も、増加傾向だ。

2023年の調査によると、全国で900万あまりの空き家が確認され過去最多を更新。30年前から倍増している。

空き家が増加する要因について、千葉県の担当者は「相続された後の活用や処分が進まない、高齢者が介護施設に転居する、住宅の老朽化による利用困難など様々な理由があると思われる」と指摘する。

空き家解消へユニークな策も

人口減少に歯止めをかけるため、いすみ市では「思い切った対策」を設けている。

東京23区から移住してきた人などに現金を支給する移住支援金制度だ。単身者には60万円、子供のいる世帯は最大200万円など支給する。

さらに、移住後の賃貸物件として、「空き家」を紹介する仕組みもある。この制度を利用した空き家の賃貸契約は14年で166件だが、それでも空き家の解消には至っていない。

こうした状況に、自治体だけでなく民間からも空き家解消のアイデアが浮上。それが、「空き家オークション」だ。

空き家の売買をオークション形式で行う取り組みで、売却と購入の希望額や、使用方法で両者が納得すれば契約が成立する。

このプロジェクトをボランティアで立ち上げたのは、この街に住む建築士だ。

荘司和樹さん：

空き家対策に失敗したら、もうゴーストタウン化していくよねって話しになって。地域の有志と一緒に、空き家オークションという取り組みを完全ボランティアで（やることになった）。

建築士のノウハウで、改修やリフォームも空き家オークション事務局がサポート。2023年から始めたこの取り組みで、これまで3件の契約が成立している。

移住者が共同生活する場にも…

購入者の中には、空き家に「自分が住む」だけでなく、ユニークな活用をしようとする人もいる。

東京都内からいすみ市に移住した安藤さんは、オークションで土地面積1000坪、築150年の空き家を2400万円で購入。オークション事務局のサポートを受けながら、およそ1500万円をかけ大規模改修を行った。

玄関を通った先の椅子が置かれていたスペースは、工事後、土間に様変わり。土間は、農作業を終えた住人の使い勝手を考えて設置された。

ここで若者から高齢者まで幅広い世代の移住者が、農業しながら共同生活をする「ファーム」を作る計画を立てている。

解体費用の壁

空き家を「活用」しようとする人がいる一方、必要なもう一つの対策が、古い建物の取り壊しだ。

しかし、空き家の所有者は売却もできず、壊すに壊せないと嘆いている。

いすみ市内の空き家の所有者は「（壊さなくちゃいけないと思いながら）壊れた時には300万円ぐらいだったんだけど、今壊すと500万円。この年になってからじゃきついわね」と費用面の問題を吐露する。

いすみ市の商店街にある別の空き店舗のオーナーも、簡単に解体できないとしている。

空き家を所有する女性：

（空き家を）ずっと閉めっぱなしって訳にはいかないし、木造と違って壊すのにお金がかかる。1000万じゃすまないと思う。

県内で助成制度ある自治体は3分の1以下

多くの所有者が「負担が難しい」という空き家の解体費用。一部費用を自治体に負担してもらうことはできないのか。

千葉県のすべての自治体に取材すると、54市町村のうち、助成金制度があるのは3分の1以下の15の自治体。39の自治体では制度がなかった。取材したいすみ市も、そのうちの一つ。

ある自治体は、「財源的問題と、個人の所有物に対しどれだけ行政が入っていていいものか議論が煮詰まっていない」と説明する。

一方、条件次第では、助成制度を設けている自治体もある。

鎌ヶ谷市では、解体費用のうち、最大50万円が助成される。対象となるのは、放置しておくと倒壊などの危険性があると認定された、「特定空き家」であることが条件だ。

そのほか、住民からの「空き家通報」やパトロールなど様々な対策もあり、2018年（3月末）には1000戸以上あった空き家が、先月末には763戸にまで減少。

自治体により制度に差がある中、国としてはどう対策をしていくのか。

国交省は、「空き家対策は自治体が行うことで、国としては自治体が支払う助成金を一部負担する支援を続けていきたい」と回答した。

今後も増え続けていく空き家をどう減らしていくか、社会全体で考えるべき時が来ている。

（「イット！」11月27日放送より）