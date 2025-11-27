俳優や声優として活躍する近藤雄介（33）が27日までにSNSを更新。本年度の宅地建物取引士（宅建）試験に合格したことを明かした。

Xで「今年の宅建試験、無事に合格しました！実は2度目の挑戦だったので素直にうれしくて、そしてホッとしました」と心境を明かした。

続けて「受験された皆さん、本当にお疲れさまでした。結果にかかわらず、あの勉強量とプレッシャーを乗り越えた時点で拍手です」と同じ受験生たちをねぎらい「不動産が絡む作品があれば、宅建合格俳優の僕を使って下さい」と呼びかけた。

近藤は俳優業のほか、最近では来年1月にBS日テレなどで放送開始される新作アニメ「ほっぺちゃん〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜」出演なども報告。サン王国の王様である重要キャラクター「王様ほっぺちゃん」役で、「皆さまの心を温かく笑顔でいっぱいにできるよう、キラキラな王冠を傾けながらガーディアンズに司令を出す、愛嬌（あいきょう）たっぷりな王様を全力で演じます！カワイイがあふれるこのアニメ、絶対に見るのじゃ〜！」とコメントも発表していた。