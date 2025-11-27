¸µÇµÌÚºä¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤«¤ß¤Á¤£¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇAOI Rro¡¥¥³¥ó¥È¸ø±é¡Öº®ÆÜ¡¡vol¡¥7¡×¡ÊTOKYO FM¥Û¡¼¥ë¡¢11·î28Æü¡Á12·î1Æü¡Ë¤Î½éÆüÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£µÓËÜ¡¦±é½Ð¤¬¡¢À¯ÃÓÍÎÍ¤¡Ê42¡Ë¤Î¡ÖÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î·ÐÍýÉô¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼ùõ»³Í´¡Ê34¡Ë¤Î¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Þ¡¼¥È¤Ø¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Î¿·ºî½ñ¤²¼¤í¤·¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥³¥ó¥È·Á¼°¡£
½©¸µ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£À¯ÃÓ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Û¤á²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¡£ËèÆü¡¢¾Ð´é¤Ç·Î¸Å¾ì¤«¤éµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¥É¥¥É¥¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ùõ»³¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢³«¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Èâ¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥³¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢¶¦±é¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤«¤ß¤Á¤£¡Ê38¡Ë¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡¢¤«¤ß¤Á¤£¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¡£ÉáÃÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤Î»þ¤«¤é¡¢¤«¤ß¤Á¤£¤µ¤ó¤Î¤ªÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ËÌÂ¼ÎÊ¡Ê34¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥³¥ó¥È2ËÜ¤È¤â¡¢ËÍ¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¿§¤¬¤¹¤´¤¯µÓËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¡£
ËÌÇµ¤¤¤¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤È±é·à¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¡£ùõ»³¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¼«Á³¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈËèÆüÊÙ¶¯¤Ç¤·¤¿¡£À¯ÃÓ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³ºêÀÅÂå¡Ê46¡Ë¡¢À¯ÃÓ¡¢ùõ»³¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£