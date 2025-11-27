ILLIT、新SG『NOT CUTE ANYMORE』がオリコン上位にランクイン！パフォーマンス動画も公開

ILLITの新たな魅力を詰め込んだ新曲が、韓国に続き日本でも好評を得ている。

【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT

オリコンが11月26日に発表したデイリーシングルランキング（2025年11月25日付）によると、ILLITの1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』がリリース当日に3位にランクインした。

乃木坂46をはじめ、日本で高い人気を誇るアーティストの新譜が並ぶランキングの中で、日本デビューからわずか3カ月の新鋭グループが、韓国シングルで最上位圏に食い込んだ点は注目に値する。

同名のタイトル曲も、日本の主要音楽チャートで存在感を示している。『NOT CUTE ANYMORE』はリリース当日、AWAリアルタイム急上昇チャートで1位を記録。さらにLINE MUSICやiTunes Japanでも上位にランクインした。

YouTubeのトレンドミュージックチャートでも強さを発揮し、韓国（3位）、オーストラリア（2位）、イギリス（10位）、アメリカ（12位）など計23カ国・地域のランキングに名を連ね、グローバルな人気を証明した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

多彩なスタイリングと独自の世界観が際立つ『NOT CUTE ANYMORE』のミュージックビデオは、公開後急速に再生数を伸ばし、約29時間で1000万回を突破。YouTube「トレンドワールドワイド」でもトップ（26日14時時点）を獲得し、話題を集めた。

さらに26日22時には、ILLIT公式YouTubeチャンネルでタイトル曲のパフォーマンスフィルムを公開。5人のメンバーが無表情と節度ある動作で淡々と魅せるステージは、静かでミニマルな構成ながら強い印象を残す。これまで“弾けるかわいさ”の代名詞と呼ばれたILLITとは異なる新しい姿が、逆に中毒性を生み出している。

手で顔を隠していたメンバーがふっと微笑んだ後に再び真顔に戻る、そんな表情演技もユニーク。“かわいさとの決別宣言”を掲げた今回のコンセプトだが、逆説的にそのギャップがより一層彼女たちを可愛らしく見せている。ミニマルなサウンドとILLITのピュアなボーカルがパフォーマンスと調和し、幻想的な感性を際立たせているとの評価も寄せられている。

『NOT CUTE ANYMORE』は、“ただ可愛いだけには見られたくない”という気持ちを直感的に表現したレゲエリズムベースのポップソング。まだ知られていない“本当の私”のさまざまな姿が歌詞に詰め込まれており、好評を得ている。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。