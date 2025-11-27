Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡¢¹â»Ô»á¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¡×ÊÐ½Å¤òÈãÈ½
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î27Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬26Æü¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¡ÖÃæÆü¶¦Æ±À¼ÌÀ¡×¤ä¡ÖÃæÆüÊ¿ÏÂÍ§¹¥¾òÌó¡×¤Ê¤É¤Î2¹ñ´ÖÊ¸½ñ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢½½Ê¬¤Ê¹ñºÝË¡¾å¤Î¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¡×¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢°ãË¡¤«¤ÄÌµ¸ú¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¡×¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¸í¤ê¤Ë¸í¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ïº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¸í¤ê¤ò²þ¤á¤º¡¢ÃæÆü´Ö¤Î»Í¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤ÎÀº¿À¤¬Äê¤á¤¿Î¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÁÃ¤ò°ú¤Â³¤Â»¤Ê¤¤¡¢¹ñÏ¢¤Î¸¢°Ò¤òÌµ»ë¤·¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤È¹ñºÝË¡¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ë¸øÁ³¤ÈÄ©¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂæÏÑÃÏ°ÌÌ¤ÄêÏÀ¡×¤ò·öÅÁ¡Ê¤±¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸í¤ê¤Ë¸í¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤â¶¯¤¤·Ù²ü¤òÊ§¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¸í¤ê¤òÀµ¤·¡¢È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤ÆÅöÁ³²Ì¤¿¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤ò¹ÔÆ°¤ÇÍú¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ÆÂ¥¤¹¡£