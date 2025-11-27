プロ野球・ロッテは27日、群馬県内にあるホテルグランビュー高崎にて、ドラフト1位指名した石垣元気投手の契約会見を行いました。

石垣投手は健大高崎高のエースの一人として活躍。選抜高等学校野球大会で史上最速の155キロを記録した豪腕投手として知られています。10月23日に行われたドラフト会議では、ロッテとオリックスから1位指名を受け、2球団競合の末クジ引きでロッテが交渉権を獲得していました。

そして今回、ロッテとの契約会見に臨み、契約金は推定1億円＋出来高払い、年俸は推定1600万円で合意。背番号は当初「17」番を希望していましたが、思い直し「18」番となりました。

石垣投手は契約を終え「やっとプロ野球選手になったんだなという実感があります。小さい頃からの夢だったので、叶ってとてもうれしいです」と心境を語りました。

背番号の希望を変更した理由については「17番といったら佐々木朗希投手が定着していると思って、ロッテの18番といったら自分と言ってもらえるような選手になりたいので」と明かしました。

今後の目標については「なるべく早く1軍の舞台で投げられるように頑張りたいと思います」と述べ、具体的には8月に1軍デビューを想定し、「来年中には160キロを記録したい」と明言しました。

契約金については期待の高さを感じていると話し、「球界を代表する投手になりたい」「与えられた数字に応えられるような選手になりたいです」と話しました。