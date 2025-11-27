「欧州ＣＬ・１次リーグ、オリンピアコス３−４レアル・マドリード」（２６日、アテネ）

スペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペが、２６日のチャンピオンズ・リーグ、オリンピアコス戦で４得点をマークしてチームを勝利に導いた。ここまで同大会５試合で９ゴールとハイペースだが、チームの中で自身の依存度が高いとの見方は否定している。試合後のインタビューで話した。

４得点したことについて「とてもうれしいし、得点するのはいつだって喜び。チームメートが質の高いボールを入れてくれている。僕にはこのチーム、このチームメートがいるという大きな幸運がある」と話している。

チームの状況に関しては「これまで３試合勝っていなかったから、また勝利することがとても重要だった。チャンピオンズ・リーグのトップ８入りするための大事な日だった。ここで勝つのは難しいことだと分かっていて、とても悪い形で始まったけど、そのあと試合をコントロールし、途中で微妙な感じになったけど、最終的には勝利を手にすることができた」と分析した。

チームの守備力が弱いとの意見には「この流れを続けていかなければ。ポジティブなものに目を向け、ネガティブなところを直していく。良くしていかなければならないことがあるのは当然だけど、チームの状態は良いと見ている」とした。

さらにチームの中で自身への依存度が高いのではとの質問については「チームの中で一人一人に仕事があり、僕の仕事は得点すること。他の選手たちがいなければ試合に勝てないって言うことができる。僕は依存症があるとは思わない。そういうものは記者かチームの外の人たちが言うことだと思う」と強く否定した。