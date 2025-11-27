俳優・杉浦太陽（44）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空が27日、自身のインスタグラムを更新。両親との3ショットを公開した。

希空は11月26日に18歳の誕生日を迎え、成人に。両親との家族ショットとともに「改めてみんなありがとう大好き！！！」と伝えた。

同日には父・杉浦もインスタグラムを通じ、希空の誕生日を祝福。「希空が産まれてきてくれた、あの日のこと…パパは今でも鮮明に覚えてるよ。小さくて、あったかくて、尊い存在 この子を全力で守りたい！って思ったよ」と書き出し、「あれから18年かぁ。本当にいろんな経験をしてきたよね」と感慨深げにつづっていた。

母の辻も26日にインスタグラムを更新し、「18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 18年という月日…正直、、、長かったです 二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり 沢山泣いた事もありました。でも希空が私を母にしてくれて 強くしてくれて頑張って来れたと思います ありがとう」とこれまでの歩みを振り返っていた。