日本銀行の野口旭審議委員は２７日、大分市で講演と記者会見を開いた。

日銀が目指す２％の物価安定目標について、「非常にゆっくりだが近づいている」と指摘した。その上で、「目標に到達したにもかかわらず金融緩和的だと、（物価の）上振れリスクが高くなる」と述べた。

野口氏は講演で、日銀が見極めを続けてきた米国の高関税政策の経済への影響について、「それほど深刻なものにならないというのが、一般的な見方だ」と指摘。今後の金融政策の方針について、「緩和度合いを徐々に調整するという基本的な方針に立ち帰る」とし、追加利上げを検討する姿勢を示した。

利上げのペースについては、「速すぎても遅すぎても問題がある」と語った。経済・物価情勢を確認しながら、「小刻みに利上げを行っていくのが最も現実的」と主張した。

記者会見では、外国為替市場で進む円安・ドル高への懸念を示した。「円安が過度に進んだり定着したりすると、（一時的な要因を除いた）基調的な物価に影響する可能性は十分にある」と述べた。

日銀の植田和男総裁は追加利上げにあたって、「来年の春闘に向けた初動のモメンタム（勢い）」を重視する方針を示している。野口氏は「春闘という一つのイベントだけで、賃上げ動向を判断するのは簡単ではない」と述べ、中小企業や地方でも賃上げが進むかどうかも重視する考えを示した。

日銀は１月の金融政策決定会合で政策金利を０・５％程度に引き上げ、３月の会合以降、６会合連続で据え置いた。今後、経済や物価が見通しに沿って推移すれば、追加利上げを行う方針を示している。