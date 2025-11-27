２６日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」で、好評の頭脳企画「電気イスゲーム２０２５開幕戦」劇団ひとりｖｓ津田篤宏戦が行われたが…途中で電流ビリビリを食らった劇団ひとりが床に倒れて落命してしまい、突然津田の名物企画「名探偵津田 第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」が開幕した。

ネットは大混乱となり、名物企画の突然開幕に大盛り上がり。１２月１７日と１２月２４日に前後編各９０分ＳＰが放送されることが告知され、クリスマスイブに向け早くも考察が始まった。

前回の第３話を踏まえ、スタジオの浜田雅功らや、２６日の前編企画「替え歌最強トーナメント」に出場した芸人やプロレスラー５１人にも疑惑が。名探偵津田でいうところのリアル現実世界と探偵世界、「１の世界」と「２の世界」が、さらにややこしいことになっている。

不可解なのは、事件は「電気イスゲーム」開幕戦で発生したが、２回戦の森田哲矢ｖｓ山添寛が行われている映像が、前週の次回予告でも流れており、解説席らしき場所に千原ジュニアの姿も。

仕掛け側ではないと主張しているプレゼンター小峠英二も、開幕戦と一緒に第２試合の打ち合わせも行ったと語っている。前試合で「殺人事件」が発生したなら、企画は「中止」となるはずだが、なぜ２回戦が行われているのか。

第２試合に出場した森田は２６日にＸ（ツイッター）に「本日 水曜日のダウンタウン出ております！」と告知したが、放送中に「すんません！出えへんかも！」。番組を手がける藤井健太郎氏が「申し訳ない。色々あって放送は来年です」と反応している。

森田にも犯人説が出て「それはまあいいとして、なぜかまあまあ疑われてるんすけど？」と投稿。果たして「電気イスゲーム」は「１の世界」なのか？