Yunthの期間限定キャンペーン開催♡豪華ギフトが当たる冬のBeauty企画

スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」が、この冬だけの特別な「冬のBeauty Gift Campaign」第二弾をスタート。今回は、5,000円（税込）以上の購入レシートで応募できるマストバイ企画として、ブランドの主要アイテムを贅沢に詰め込んだ〈YunthコンプリートBOX〉や、人気の“生”美容液を半年間たっぷり使える〈Wの“生”美容液6ヶ月集中ケアセット〉が抽選で当たります。肌を労わりたい冬の季節にぴったりの内容で、Yunthの魅力をより深く体感できるチャンスです♡

豪華賞品が当たる冬限定キャンペーン

今回のキャンペーンは、2025年11月12日（水）10:00～12月16日（火）23:59の期間にYunth商品を5,000円（税込）以上購入した方が対象。

応募はYunth公式LINEからレシートをアップロードするだけで完了します。

A賞は、Yunthの代表作をほぼすべて詰め込んだ〈YunthコンプリートBOX〉（100名）。

B賞は、「生VC美白美容液」（1ml×28包）と「生VAダーマ美容液」（1g×28包）を各6箱セットにした〈Wの“生”美容液6ヶ月集中ケアセット〉（100名）。

どちらも日常使いに便利なYunthオリジナルトートバッグ付きです。

*内容は予告なく変更になる場合があります。

MASCODE限定カラー登場♡スギ薬局だけの華やか3Dマスクが1枚増量で新発売

Yunthの人気アイテムも要チェック

ブランドを代表する「生VC美白美容液［医薬部外品］」（1ml×28包・3,960円）は、使用期限30秒¹の生ビタミンC²を個包装に閉じ込めた導入美容液。

有効成分アスコルビン酸がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。

「生VAダーマ美容液［医薬部外品］」（1g×28包・4,950円）は、生レチノール⁴とナイアシンアミドを配合し、毛穴やシワ悩みにアプローチ。

ハリのある肌へ導くプレエイジングケアアイテムです。

「フュージョンクレンジング」（120ml・3,289円）は、オイル×ジェルの“倍落ちクレンジング⁶”。

温感ジェルがメイクや毛穴汚れを浮かせてオフ⁷し、美容液成分⁸92％配合でうるおいのある洗い上がりが魅力です。

*1：2025年9月末時点 *2 アスコルビン酸 *4：レチノール油液（ビタミンA 166,667IU/g）（保湿） *6：オイルとジェルの２つの基材で落とすこと *7： 汚れに素早く溶けてなじむこと *8： 保湿成分

冬の肌を応援する特別企画をお見逃しなく♡

乾燥やくすみが気になりやすい冬こそ、毎日のスキンケアを見直したい季節。今回のYunth期間限定キャンペーンは、人気アイテムを一度にお得に楽しめるチャンスです。

A賞・B賞どちらも豪華で、Yunthの魅力をより深く感じられる内容になっています。

応募はレシートを撮影するだけと簡単なので、気になるアイテムを購入したらぜひ参加してみてください♪この冬、肌がもっと好きになる体験をYunthで始めてみませんか？