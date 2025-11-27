運転マナーがよさそうだと思う「北陸地方のナンバープレート」ランキング！ 2位「富山」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部は11月13日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、運転マナーがよさそうだと思う北陸地方のナンバープレートの地名を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「富山のドライバーは比較的落ち着いた運転をしていると感じるから」（30代男性／富山県）、「富山に行った友人がマナーが良かったと言っていたため」（20代女性／愛知県）、「観光で訪れた際に、とても運転しやすい雰囲気を感じたため」（30代女性／山口県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「歴史ある街並みの落ち着いた雰囲気で運転も丁寧そうだから」（20代女性／東京都）、「金箔とかお茶とか和菓子のイメージが強いし、京都っぽい雰囲気の街並みで上品なイメージだから」（40代女性／大阪府）、「伝統と美意識が息づく街。観光地としてのホスピタリティが運転にも反映されていそう」（70代男性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部は11月13日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、運転マナーがよさそうだと思う北陸地方のナンバープレートの地名を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：富山（富山県）／60票2位は「富山（富山県）」でした。立山連峰や富山湾など自然が美しい富山県は、歴史が深い落ち着いた街並みと静かな生活環境が特徴。そうした背景から、穏やかな運転スタイルが想起されやすいのかもしれません。
1位：金沢（石川県）／81票1位は「金沢（石川県）」でした。加賀百万石の城下町として知られる金沢市は、歴史と文化が調和した美しい街。整備された道路環境や観光都市としての配慮が、丁寧で落ち着いた運転マナーのイメージにつながっているようです。
回答者のコメントを見ると「歴史ある街並みの落ち着いた雰囲気で運転も丁寧そうだから」（20代女性／東京都）、「金箔とかお茶とか和菓子のイメージが強いし、京都っぽい雰囲気の街並みで上品なイメージだから」（40代女性／大阪府）、「伝統と美意識が息づく街。観光地としてのホスピタリティが運転にも反映されていそう」（70代男性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)