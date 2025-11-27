間もなく１２月。クリスマスに関する話題です。

【写真を見る】今年は飾りつけを豪華に！ 中学生が手作りのクリスマスリースを販売 生徒もお客さんも笑顔に（山形・朝日町）

山形県朝日町の道の駅では地元の中学生が手作りしたクリスマスリースの販売が始まりました。

藤井響樹アナウンサー「こちらがきょうから販売が始まったクリスマスリースです。金や銀など色鮮やかに彩られた木の実に可愛らしい町特産のりんごのアクセサリー。これからの寒い時期に心がほっとしそうな商品です」

生徒「私たちが作ったクリスマスリースです！！いかがですかー？？」

朝日町立朝日中学校の特別支援学級では、生徒の将来の自立を目標にした授業の一環として毎年クリスマスリースの制作と販売を行っています。

７人の生徒が５ヶ月をかけて作ったおよそ１００個のクリスマスリースはすべて手作り。自分達で育てたサツマイモのツルや学校の敷地などで集めた木の実、粘土やフェルト生地を加工して飾りつけました。

今年は飾りつけを豪華にすることにこだわったそうです。

朝日町立朝日中学校 松尾陸斗さん「松ぼっくりの色をいろんな色に塗ってカラフルにするなど（工夫）した。すごく大変でした」

■お客さんの反応は？

町の人「高級感がある。今度まねをする。サツマイモのつるを貰って」

朝日町で美容室を営む人「中々こんなリース（アーモンドの木の実を使ったリース）はない。雰囲気いいっちゃ。お店に一つと自宅に一つと飾ろうかな。花もいっぱいあるし明るくなると思う」

中には去年に続いて買い求めた人も。

山形市から「グリーンと赤が綺麗で可愛い。去年はもっとグリーン（の色付け）が少なかったのかな。（去年のリースも）取ってあります。今年も飾ろうと思って」

■生徒たちにも笑顔！

うれしそうに買ってくれる客さんの姿に、生徒たちにも笑顔が見られました。

朝日町立朝日中学校 松尾陸斗さん「一年に一度のクリスマスリース（販売）なので最高のクリスマスになったらいいなと思う」

朝日町立朝日中学校 安藤姫空さん「クリスマスリースを買ってくれたお客さんには自分の好きな場所に飾って欲しいなという思いと、置物もあるのでテーブルとかどこでも大丈夫なので置いて欲しいなと思います」

販売が行われている道の駅あさひまち「りんごの森」は、一足早く、クリスマスムードに包まれていました。