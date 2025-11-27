「超朗報ですね」初タイトル獲得の町田、黒田剛監督との契約更新を発表！ ファンからは「涙が出るほど嬉しい」「来季の躍進にも期待」の声
FC町田ゼルビアは11月27日、黒田剛監督との契約を更新し、来季の明治安田J１百年構想リーグ及び2026−27シーズンまで引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。
黒田監督は、1995年から2022年まで青森山田高の指揮を執り、23年に当時J２だった町田の監督に就任。初年度に同クラブを優勝させ、J１昇格に導いた。また、３年目の今季は、天皇杯制覇に導き、クラブ史上初のタイトルをもたらした。
４年目の指揮が確定した指揮官は、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「日頃よりFC町田ゼルビアを支えてくださる、パートナー企業・株主、自治体をはじめとする多くの方々、そしていかなる状況においても常に一緒に闘ってくださるファン・サポーターの皆様、いつも心温まるご支援・ご声援をいただき誠にありがとうございます。
J１参入から２年目のシーズンは、ACLEの参戦はもとより、悲願の天皇杯初優勝を果たし、ゼルビアファミリーにとって歴史的なシーズンになったことをとても嬉しく思います。
日々のトレーニングに対し最高の環境で支え続けてくれた藤田社長を始め、クラブ運営に関わるスタッフ、いつも誠実に、謙虚にトレーニングに励んでくれた選手たちの努力の賜物と心より感謝しています。
この度、明治安田J１百年構想リーグ及び2026／2027シーズンもFC町田ゼルビアの監督を務めさせていただくことになりました。私たちFC町田ゼルビアを全力で応援してくださる全ての皆様の期待に応えるためにも、クラブ全体で更に大きく成長し続けられるように、日々チャレンジし続けていきたいと思います。
先ずは今シーズンの残り３試合を全力で闘い抜きますので、最後まで一緒に闘ってください。引き続きFC町田ゼルビアへの熱いご声援を何卒よろしくお願いいたします」
また、クラブの公式Xが契約更新を伝える投稿をすると、ファン・サポーターからは「涙が出るほど嬉しい」「超朗報ですね」「引き続きよろしくお願いします！」「黒田ゼルビア継続だ」「良かったー！」「来季の躍進にも期待」「待っていました」「来年も楽しみだ」「更新しない理由がない」といった期待の声が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
