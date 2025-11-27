Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¼ç±é¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙÈ¯É½¡¡¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ÈÎø°¦ÎÏ¡í¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¡ICEx¤â»²ÀïÍ½Äê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁ°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤«¤±¤¿¡È¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¹ó¤Êæ«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¡Ö¸µ¼õ·º¼ÔÆÃÊÌ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÂ¼¼ù¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¤ÎÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤ËÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡SP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¾Á°¡ª°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¥Ê¥¤¥È¡ª¡Ù¤Ï¡¢12·î3Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÁðÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÌîÞ«¡¢ÅÏîµÈþÊæ¡¢µÈÅÄ·ò¸ç¡¢°æÆ¬°¦³¤¡¢ºÙÅÄÁ±É§¡¢¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦ICEx¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥É¥¤Î´ë²è¤¬ËþºÜ¡£ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡ÈÎø°¦¥»¥ó¥¹"¤ò¶¥¤¦¶»¥¥å¥ó´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ÈÎø°¦ÎÏ"¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ëICEx¤â»²ÀïÍ½Äê¡£ ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÁðÀî¤òÁ°¤Ë¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÈÎø°¦¥»¥ó¥¹"¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ³«»Ï5Ê¬Á°¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ËÜÈÖ½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿³Ú²°¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔ¤ò´Þ¤àÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨12·î21Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢º£ÌëÂè7ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£Ì´°¦¡Ê°æÆ¬¡Ë¤¬Èþ¿Í¶É¤ò¿¼¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤ÎºÊ¡¦¿¿¶×¡ÊÍ·°æÎ¼»Ò¡Ë¤â°ìÅÙ¤ÏÈà½÷¤òµö¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÌÚ¡Ê»³¸ý¿¹¹¡Ë¤¬²ÈÂ²°Ê¾å¤ËÌ´°¦¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÅÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´°¦¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´°¦¤â¤Þ¤¿Èà¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ù¡ÊÁðÀî¡Ë¤ÈàèÂÀÏº¡Ê¹âÌî¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¡£ÅÌÚ¤ò¡ÈÌµÀÕÇ¤¤Ç¥¯¥º¡É¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¿¶×¤Î¶»¤ËºÆ¤ÓÅÜ¤ê¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¡£
