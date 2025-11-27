県と佐世保市が川棚町で進める「石木ダム建設事業」について、佐世保市の宮島市長らが、早期かつ確実な完成を大石知事に要望しました。

水源不足に伴う水道料金の値上げなどを背景に、二度とダムの工期を延長しないよう求めました。

（宮島 佐世保市長）

「私たちの思いは、一日も早く水源が確保され『水の不安』から解放されることだ」

県庁を訪れたのは、佐世保市の宮島市長や市議会、商工会議所のほか推進派の市民団体で、大石知事に要望書を提出しました。

石木ダム建設は去年、事業計画が見直され、県は工期を7年延長。

2032年度末の完成を予定しています。

一方 佐世保市では、水源不足などの影響で事業費が増加していて、市水道局は来年度から水道料金を最大で27.5％値上げするとしています。

こうした背景も踏まえ、宮島市長らは水源確保のために「石木ダムの確実な完成」を訴えました。

（石木ダム建設促進佐世保市民の会 寺山 燎二 会長）

「われわれ佐世保市民の切なる願いを、これまで以上に重く受け止めていただき、もう二度と工期の延長をなさることがなく、確実に石木ダムを完成に導いてくださいますよう」

（大石知事）

「しっかりと結論を出していくという思いで、県政の知事という職を担っている。今後も変わらぬお力添えを頂いて、皆で事業をしっかり完成に結びつけられるように」

大石知事は来月7日、反対する市民団体を対象とした説明会に出席するということです。