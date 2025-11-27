¥í¥Ã¥Æ¥É¥é1ÀÐ³À¸µµ¤¡¡ÇØÈÖ¹æ´õË¾17¢ª18¤ÎÍýÍ³¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ì¸Ä¾å¤ò¡×¡¡¾Íè¤Ï¡ÖÀäË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿·òÂç¹âºê¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬27Æü¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¤Ë·èÄê¡£Àè·î27Æü¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î17ÈÖ¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ºòµ¨¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö17¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö·ë¹½ÌÂ¤Ã¤¿¡×Ëö¤Ë¡Ö17ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï°ì¸Ä¾å¤ò¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î18ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈU18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÉÕ¤±¤¿¡Ö18¡×¤ò´õË¾¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ò±Û¤¨¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¶â¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë²¿¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÁª¼ê¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö8·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï160¥¥í¤Ï¤Þ¤ºÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¡¢¾Íè¤Ï¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÁê¼ê¤ËÀäË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£