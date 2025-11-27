政府が進める経済対策の一つ、お米券の配布が高森町で12月1日から始まります。

県内初の配布にいち早く対応できた理由を取材しました。



■ 中野美月記者

「いまもなお高値が続く米価格。 生活を支援しようと高森町が県内初の取り組みです」



高森町が12月1日、「お米券」の配布を始めます。

高森町では、2026年3月末までに町民に1人あたり毎月1500円分のLINEクーポンまたは紙のお米券を配布します。お米券は町内の店舗で備蓄米を除く国産米の購入に利用できます。





■住民「娘夫婦、同じ敷地内に食べ盛りの男の子3人いてお米が尋常じゃなくいりますので涙がでるくらいうれしい」「今どこに行っても高いので町からもらえるのはありがたい。高森はいち早くしていただいて町は進んでいると思う」政府の経済対策のお米券は、各自治体が交付金を活用して実施します。しかし今回の高森町のお米券配布は、国の経済対策の前から動き出していました。高森町はことし7月に生活支援として子育て世帯などにコメを配布していて、これが好評だったことから独自にお米券の配布を決めていて、11月初めから準備を進めていたといいます。

■高森町 草村大成町長

「12月は帰省を迎える。12月の頭ごろからやらないと意味がないのではと思っていたので町民の皆さんもぜひ使ってもらいたい」



熊本県によりますと今のところ、高森町以外に配布が決定している市町村の情報はないとのことです。

国は、今回の交付金をお米券に限らず地域の電子クーポンや地域ポイントとしても活用して良いとしています。事務負担や経費も増えることから自治体によって判断が分かれることになります。



九州農政局は今後、県内の自治体向けに交付金の活用方法についての説明会を開く予定です。