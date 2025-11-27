米大統領選を巡る介入事件で、ジョージア州検察がトランプ氏らへの起訴を取り下げた/Andrew Harnik/Getty Images/File via CNN Newsource

（CNN）米ジョージア州の検察は26日、トランプ大統領らが2020年大統領選挙の結果転覆を企てたとする歴史的な介入事件への起訴を正式に取り下げた。かつてはトランプ氏の政治的将来にとって深刻な脅威になると目されていた司法の取り組みが終焉（しゅうえん）を迎えた。

これによりトランプ氏は、バイデン前大統領に敗北した20年大統領選挙の結果転覆の試みに関わる法的危険を回避したことになる。21年1月6日の連邦議会議事堂襲撃に至る選挙介入と、機密文書の不正使用に関する連邦訴訟は、既に取り下げられている。

この事件を担当する検察官のピーター・スカンダラキス氏は、憲法上の問題や最高法規条項、免責特権、管轄権、裁判地、迅速な裁判への懸念、連邦記録へのアクセスに至るまで、現在直面する法的問題の複雑さに言及。たとえこれらの問題がすべて州側に有利に解決されたと仮定しても、陪審による事件の審理が実現するのは遅ければ31年までずれ込むとの見通しを示唆した。

スカンダラキス氏は、トランプ氏の2期目の任期終了を待つ間、トランプ氏の訴訟を共同被告らから切り離し、彼らを先に裁判にかけることも検討したと述べた。しかし、そうすることは「州とフルトン郡にとって非論理的で、過度の負担と費用がかかる」と説明した。

さらに「私の専門家としての判断では、この訴訟を今後5年から10年も全面的に追求することは、ジョージア州民にとっての利益にならない」と付け加えた。

23年8月14日、ジョージア州フルトン郡のファニ・ウィリス地方検事は、トランプ氏と他の18名を歴史的な州内での不正行為容疑で告発した。ウィリス氏は民主党選出で、ジョージア州での選挙に対するトランプ氏の21年初頭の介入疑惑について、長期にわたる捜査を開始した。

この捜査の前には、トランプ氏が共和党のラフェンスパーガー州務長官に対し、大統領選挙で同州を制するために必要な票を「見つける」よう圧力をかけた1月の電話音声が公になっていた。

ウィリス氏は自身の権限をめぐる長期にわたる法廷闘争の末、最終的にこの事件の担当資格を剥奪（はくだつ）された。トランプ氏が24年の大統領選に勝利したことで検察は窮地に陥り、26日にジョージア州検察評議会の事務局長を務めるスカンダラキス氏が最終命令を出すに至った。

スカンダラキス氏は同州検察評議会について、超党派の組織だと説明。今回の決定は自らの信念と法律の理解に基づいており、問題を先に進めたいという願望によって導かれたものではないと述べた。

トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルで起訴の取り下げを称賛。事件自体を「非米国的なでっちあげ」と呼んだ。また20年の選挙にまつわる虚偽の言説を繰り返し、「我が国の司法制度と国家そのものを破壊しようとした」と自身が糾弾する人々への責任追及を求めた。