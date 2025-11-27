高知県高知市は、12月議会に提出する議案を発表しました。一般会計補正予算案の総額は12億5300万円で、水道管の耐震化事業に対する負担金や、妊婦への支援給付金の増額などを盛り込んでいます。



高知市の桑名市長は11月27日の会見で12月議会に提出する総額12億5300万円の一般会計補正予算案について説明しました。



安全・安心なまちづくりの推進、 子ども・子育て支援の充実などが柱となっていて、このうち上下水道局が実施する水道管路の耐震化事業に対する負担金の増額として8420万円。妊婦に対する妊娠時、胎児数の届け出時の5万円給付についての増額に3150万円。

そのほか、介護、障害福祉分野の職場環境の改善をはかるため養護老人ホーム、軽費老人ホームにおける実施費用として162万円などを盛り込んでいます。



また長浜小学校の当時4年生だった松本凰汰さんがプールの授業中に死亡した事故をめぐって開会日に、議案を提出することを明らかにしました。

市が遺族に損害賠償金を支払うことに今月双方が合意したもので額については議案提出時に公表するとしました。



高知市の12月議会は12月4日に開会します。