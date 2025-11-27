◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第１日（２７日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

ホスト大会で日本ツアー通算３００試合目を迎えた石川遼（カシオ）は５バーディー、２ボギーの３アンダー６９でトップと５打差の３２位でスタートした。「多くの選手が伸ばしているなかで、ある程度は伸ばさないとスコア的には置いて行かれてしまうなとは思ったけど、焦らずにできた。明日もこういうゴルフがまずはできれば」と振り返った。

前半１０番パー５を２オン２パットのバーディーで出たが、なかなか流れをつかみきれない。１２番で３パットのボギーを喫し、続く１３番では２メートルのバーディーパットがカップに蹴られるなど、我慢の展開が続いた。１５番で４メートルを沈めて伸ばすと、１６番ではグリーン奥から寄せてパーをセーブし食らいついた。

米ツアー予選会に挑戦するため、今大会が今季国内最終戦になる。カシオワールドオープンは過去１４度の出場で２位３回を含むトップ１０が７回。今年の最初の１８ホールは「集中してできた。まずはチャンスをしっかり作っていけるようにしたい」。優勝争いに加わり、大会を盛り上げる。