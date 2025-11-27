電脳社長・尾粼保生〈日本再生をどうするか?〉【第2回】運転適性検査を手がけて約60年 なぜ今、交通事故が多いのか?
「危ないか、危なくないかという感覚そのものは研修だけで教えられるものではない。その意味で車の交通安全教育は実践が重要」─。こう語るのは運転適性検査「OD式安全性テスト」の開発・販売などを行っている電脳社長の尾粼保生氏。同氏は今こそ企業経営者に安全教育の徹底を提言する。道路インフラの整っていない開発途上国と先進国とでは安全に対する意識は違ってくる。安全をどう見るべきなのか。
中国の自動車学校からの要請
─ 尾粼さんは安全運転の肝は技能やルールを学ぶことだけでなく、〝心の教育〟だと訴えています。これは日本のみならず、海外にも広げることができる考え方ではないですか。
尾粼 その通りです。例えば中国です。当社は上海の自動車学校から依頼を受け、中国人向けに運転適性検査を開発しました。今は北京の自動車学校からも引き合いが来ています。足元の景気は揺れていますが、経済発展を遂げてきた中国でも交通安全教育に力を入れようとしています。
というのも、日本と同様に中国の自動車学校も過当競争に陥っています。人口そのものが減っているためです。ですから、自動車学校も差別化を図ろうと考えているわけです。そこで当社の運転適性検査を使いたいというニーズが出てきています。
─ 安全運転教育においても日本から学ぼうとしているのですね。
尾粼 そうかもしれません。ですから、依頼はたくさん来ています。中国の自動車学校でも指導員の質をもっと高めなければならない、教育をしなければならない、という思いを強く持っているのでしょう。こんなことがありました。
中国の政治家・毛沢東が生まれた湖南省で自動車学校の全国大会が開催され、私も来賓として出席したんです。他にもオランダとフランスからも指導員が来ていました。
その大会のテーマは「指導員の質をいかに上げていくか。事故をいかに減らすか」でした。
このときにオランダの指導員は、「この会場に来るまでにタクシーを何回も乗りましたが、そのときの運転手が、もし私の国で試験を受けたら1人も受かりません」と言っていました。ですから、中国人の運転の質はまだまだ改善の余地があるということだと思います。
─ 今の事例は中国の自動車学校についての話ですが、電脳は国内の企業向けの研修も行っていますね。
尾粼 はい。日本では自動車学校が企業から安全運転研修を依頼されるのが一般的ですが、人手不足などもあり対応できないケースが増えています。そこで私自身が前職で安全運転研修を行っていた経験を活かし、当社でも安全運転研修をお受けする事業を立ち上げました。
ただ、通常の自動車学校が行う安全運転研修とは一味違うものを提供しています。
─ どのような内容のものになるのですか。
尾粼 企業の社員が自動車学校に出向いて教習車で研修するというのが一般的なのですが、それでは現場の運転実態とはまるで違う。当社ではその企業が使っている社有車で、日頃走行している道路やエリアで実践的な研修をするのです。
もちろん、教習車ではありませんから補助ブレーキはありません。それに対して社内から「安全に研修ができるのか」といった声が上がりましたが、そもそも企業が普段使っている社有車に補助ブレーキはついていません。
一応、簡易的な補助ブレーキも用意していますが、基本的には指導員が補助ブレーキに頼らず、口頭できちんと事故を起こさないような指導をすればいいわけです。
