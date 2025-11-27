LUNA SEAが、2025年11月28日より小田急線・秦野駅の列車接近メロディー（駅メロ）運用開始伴い、発表セレモニーを11月27日に秦野駅コンコースにて開催した。

そのサプライズゲストとして、LUNA SEAのメンバー・RYUICHI（Vo）、SUGIZO（G, Vin）、INORAN（G）、J（B）の4人が登場した。はだのふるさと大使も務めるドラム・真矢は療養中につき欠席となったが、文章でコメントを寄せている。

◾️SUGIZO コメント

この場所でこのバンドが始まって35年以上、こうやって故郷に錦を飾れて心からよかったなと思います。これからもより多くの人に広げて伝えていけるようにLUNA SEAとして精進していきます。

◾️RYUICHI コメント

これからもたくさんの人が利用されるこの駅で僕らの音楽が流れていく。どこかで本当に背中を支えられているような思いがします。

◾️INORAN コメント

僕たちが育った故郷で、この駅メロが、住んでいる方々や秦野を訪れる人たちにとって、素晴らしい時間、きっかけになってくれればいいなと思っています。

◾️J コメント

この秦野駅は高校時代、楽器を持って“絶対デッカくなってやるぞ”と思いながら電車に乗って学校に通っていた記憶があります。この駅に来る多くの若い人達に、夢を見ること、夢は絶対叶うんだという想いをこの楽曲を通じて刻めたらいいなと思います。

◾️真矢 文章コメント

ついにこの日がやってきました。列車接近メロディーを市民の皆さまに愛していただけるよう、ファンの皆にも秦野に行ってみたいと思ってもらえるよう、これからも貢献していきたいです。

メンバーからの挨拶が終わると、一足早く列車接近メロディーの2曲（上り「ROSIER」、下り「I for You」）が初お披露目された。また、LUNA SEA駅メロ化を推進してきた秦野市の有志による実行委員会からは、新たに記念パネルの設置が発表され、是非市民やファンの力を借りて記念碑を設置したい旨を報告。

加えて、セレモニー当日にメンバーが型取りした手形プレートも今後設置されるとのことで、詳細は随時LUNA SEAオフィシャルSNS、実行委員会のSNS等を通じて報告していくとのことなので、そちらも是非楽しみに待っていてほしい。

◾️＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞ 2025年12月23日（火）東京・有明アリーナ

開場17:30 / 開演18:30

詳細：https://www.lunasea.jp/live/20251223ariake