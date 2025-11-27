Gyubinが、自身の19歳の誕生日である11月28日にデビュー曲の日本語バージョン「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリースすることを発表した。

◆Gyubin 動画

楽曲の配信は28日0時よりスタート。同日の夜21時からは、日本で撮影された初のMVがYouTubeにてプレミア公開される。オリジナルバージョンの「Really Like You」のMVの公開から約1年10カ月、新たな魅力で人々を惹きつけるGyubinのパフォーマンスに注目してほしい。

そして、28日20時半からは公式Instagramにて生配信も決定。Gyubinの誕生日であり、日本プレデビュー日でもある大切な記念日のInstagramライブになるため、ぜひGyubin本人からのメッセージを楽しみにしてもらいたい。

◾️「Really Like You (Japanese Version)」 2025年11月28日（金）00:00 配信リリース

配信：https://lnk.to/ReallyLikeYou_JP ▼Apple Musicの“Pre-add”、Spotifyの“Pre-save”機能で事前登録していただいた方全員にオリジナル待受画像をプレゼントするキャンペーンを実施中！

詳細：https://gyubin.net/news/20251118_release2/