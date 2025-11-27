King & Prince、「POP-UP STORE 2026 “STARRING”」詳細決定
King & Princeが、12月24日リリースするアルバム『STARRING』の発売を記念して開催する「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”」の詳細を発表した。
「映画」をテーマにしたKing & Princeの7枚目のアルバム『STARRING』。表題曲「Theater」のMVやコンセプトフィルムに登場する映画館がそのままショップになったような、「STARRING」の世界観を体感できるPOP-UPストアになっているという。開催場所は、東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4カ所にて開催。詳細は特設サイトをご確認いただきたい。
◾️King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”
特設ページ：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring
◆東京
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
期間：2026年1月6日（火）〜 2026年2月1日（日）
営業時間：11:00〜20:00
東京都渋谷区神宮前1-20-6
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
◆福岡
場所：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
期間：2026年1月16日（金）〜 2026年1月25日（日）
営業時間：10:00〜20:30
福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1
https://fukuoka.parco.jp
◆北海道
場所：札幌PARCO 7F SPACE7
期間：2026年1月30日（金）〜 2026年2月8日（日）
営業時間：10:00〜20:00
北海道札幌市中央区南1条西3-3
https://sapporo.parco.jp/
◆愛知
場所：名古屋PARCO 南館7F PARCO SQUARE
期間：2026年1月31日（金）〜 2026年2月23日（月・祝）
※2026年2月18日(水)は全館休館日のためクローズ
営業時間：10:00〜20:00
愛知県名古屋市中区栄3-29-1
https://nagoya.parco.jp/
◆大阪
場所：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY
期間：2026年2月7日（土）〜 2026年3月1日（日）
※2026年2月24日(火)は全館休館日のためクローズ
営業時間：10:00〜20:00
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3
https://shinsaibashi.parco.jp/
▼入場方法に関して
混雑緩和のため、一部事前予約枠を設けてのご入場案内となります。事前予約なしでもご入場いただけるフリー入場枠も設ける予定ですが、混雑状況により入場制限いたします。また、店頭にて整理券を発行する場合がございますので予めご了承ください。
▼King & Prince ファンクラブ抽選予約
対象予約枠：
東京：2026年1月6日（火）〜1月16日（金）
福岡：2026年1月16日（金）〜1月18日（日）
北海道：2026年1月30日（金）〜1月31日（土）
愛知：2026年1月31日（土）〜2月8日（日）
大阪：2026年2月7日（土）〜2月15日（日）
申込期間：2025年11月28日（金）18:00〜12月3日（水）15:00
当落発表：
東京：2025年12月15日（月）
福岡・北海道：2025年12月16日（火）
愛知・大阪：2025年12月17日（水）
申込資格：
1申込につき本人+同行者の合計4名まで
※King & Princeファンクラブ【会員限定】となります。
代表者・同行者ともに一般の方はお申込みいただけません。
※1申込みにつき1名まで、小学生以下のお子様の同行が可能です。同行希望の方は申込みフォームにて登録をお願いいたします。
（お会計は1回限り、購入制限がある商品はお一人様分のみのご購入となります）
※詳細は特設サイト及びファンクラブサイトをご確認ください。
※一般予約に関しては追ってご案内いたします。
なお、アルバムを引っ提げた4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞も開催決定。さらに自身二度目となる＜King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING＞も2026年1月より全国5都市にて開催する。こちらも詳細は後日発表される。
◾️7thアルバム『STARRING』
発売日：12月24日（水）
詳細：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/
・初回限定盤A 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9065
・初回限定盤A 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9066
▼CD※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
M1.Theater
M2.Sunset
M3.Stereo Love
M4.this time (郄橋海人)
M5.だんだん
M6.Darling (永瀬廉)
M7.4月1日
M8.希望の丘
M9.HEART
M10.I Know
M11.What We Got 〜奇跡はきみと〜
M12.MEET CUTE
▼Blu-ray / DVD
・「Theater」 Music Video
・「Theater」 Parallel reel
・「Theater」 Music Video Behind the scenes
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P
・初回限定盤B 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9067
・初回限定盤B 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9068
▼CD
※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
▼Blu-ray / DVD
・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P
・STARRING盤 【CD+Blu-ray】 ￥4,620 （税込）UPCJ-9069
・STARRING盤 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9070
▼CD
※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
▼Blu-ray / DVD
・King & Prince “STARRING” Film Collection
・Documentary of 『STARRING』
仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター
・通常盤（初回プレス）【CD】 ￥3,520（税込）
※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9071終了後、通常盤／UPCJ-1009に切り替わります。
▼CD
※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P
◆早期予約特典：プレミアイベント応募用シリアルコード ※全形態対象
※対象店舗や応募方法ほか、リリース記念プレミアイベントの詳細は下記よりご確認ください。
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/
◆先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通
・初回限定盤A：フォトカード（A6）
・初回限定盤B：クリアポスター（A4）
・STARRING盤：ステッカーシート
・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット
・4形態同時購入特典：オリジナルオーナメント
◆封入特典 ※Blu-ray/DVD共通
・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種
・STARRING盤：トレーディングカードCタイプ 1種
・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なります。
◆初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通
▼期間限定動画視聴シリアルナンバー
・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・STARRING盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2025年12月23日（火）昼12:00〜2026年1月30日（金）18:00まで
※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。
◾️＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞
King & Princeの4大ドームツアーの開催が決定
※詳細は後日発表いたします。
◾️「King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING」
2026年1月より全国5都市にて開催決定
※詳細は後日発表いたします。
◾️『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』
発売日：2025年10月22日（水）
◆初回限定盤（Blu-ray/2枚組) 価格：7,814円（税込）品番：UPXJ-9015/6
◆初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：7,176円（税込）品番：UPBJ-9018/20
○収録内容（約384分収録）
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録
・MCダイジェスト
・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 Digest
LOVE HACKER / WOW / COLORS / Cloudy / Harajuku / 生活(仮) / ボーイミーツガール /
愛し生きること / 僕のワルツ / I promise / かた結び / 1999
※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）
※封入特典：8Pフォトブック
◆通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,670円（税込）品番：UPXJ-1014/5
◆通常盤（DVD/ 2枚組) 価格：6,098円（税込）品番：UPBJ-1016/7
○収録内容（約351分収録）
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録
・Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 ARENA＆DOME
・ソロアングル映像 「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」
・King & Princeの間違い探し in DOME
※通常トールパッケージ仕様
◆ライブ本編収録楽曲
・LOVE HACKER
・WOW
・moooove!!
・ROLLER COASTER
・I MY ME MINE
・Odyssey
・Magic of Love
・One Sided Love
・Life goes on
・A Little Happiness
・Funk it up
・Don’t Grow Up
・HOTTER & HOTTER
・POPSTAR in the KINGDOM
・SPOTLIGHT
・Harajuku
・話をしようよ
・ボーイミーツガール
・染み
・今君に伝えたいこと
・エスコート
・名もなきエキストラ
・Hello!!!ハルイロ
・Love Paradox
・Super Duper Crazy
・ゴールデンアワー
・koi-wazurai
・HEART
・なにもの
・シンデレラガール
・ツキヨミ
・I Will…
・恋降る月夜に君想ふ
・Sha-la-laハジけるLove
・君に届け
◆先着外付け特典
初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）
通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット
