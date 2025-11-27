◾️King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”

特設ページ：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring

◆東京

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

期間：2026年1月6日（火）〜 2026年2月1日（日）

営業時間：11:00〜20:00

東京都渋谷区神宮前1-20-6

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

◆福岡

場所：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY

期間：2026年1月16日（金）〜 2026年1月25日（日）

営業時間：10:00〜20:30

福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1

https://fukuoka.parco.jp

◆北海道

場所：札幌PARCO 7F SPACE7

期間：2026年1月30日（金）〜 2026年2月8日（日）

営業時間：10:00〜20:00

北海道札幌市中央区南1条西3-3

https://sapporo.parco.jp/

◆愛知

場所：名古屋PARCO 南館7F PARCO SQUARE

期間：2026年1月31日（金）〜 2026年2月23日（月・祝）

※2026年2月18日(水)は全館休館日のためクローズ

営業時間：10:00〜20:00

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

https://nagoya.parco.jp/

◆大阪

場所：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

期間：2026年2月7日（土）〜 2026年3月1日（日）

※2026年2月24日(火)は全館休館日のためクローズ

営業時間：10:00〜20:00

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

https://shinsaibashi.parco.jp/

▼入場方法に関して

混雑緩和のため、一部事前予約枠を設けてのご入場案内となります。事前予約なしでもご入場いただけるフリー入場枠も設ける予定ですが、混雑状況により入場制限いたします。また、店頭にて整理券を発行する場合がございますので予めご了承ください。

▼King & Prince ファンクラブ抽選予約

対象予約枠：

東京：2026年1月6日（火）〜1月16日（金）

福岡：2026年1月16日（金）〜1月18日（日）

北海道：2026年1月30日（金）〜1月31日（土）

愛知：2026年1月31日（土）〜2月8日（日）

大阪：2026年2月7日（土）〜2月15日（日）

申込期間：2025年11月28日（金）18:00〜12月3日（水）15:00

当落発表：

東京：2025年12月15日（月）

福岡・北海道：2025年12月16日（火）

愛知・大阪：2025年12月17日（水）

申込資格：

1申込につき本人+同行者の合計4名まで

※King & Princeファンクラブ【会員限定】となります。

代表者・同行者ともに一般の方はお申込みいただけません。

※1申込みにつき1名まで、小学生以下のお子様の同行が可能です。同行希望の方は申込みフォームにて登録をお願いいたします。

（お会計は1回限り、購入制限がある商品はお一人様分のみのご購入となります）

※詳細は特設サイト及びファンクラブサイトをご確認ください。

※一般予約に関しては追ってご案内いたします。

お問い合わせ：ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00〜18:00 ※祝祭日を除く

※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。