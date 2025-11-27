陸上の長距離選手として活躍した湯田友美さんが11月27日、高知県四万十市の小学校で特別授業を行いました。



四万十市の八束小学校で特別授業を行ったのは、全国女子駅伝などで活躍した元陸上競技選手・湯田友美さんです。



この取り組みはスポーツ庁などが行う「アスリーチ」というプロジェクトで、トップアスリートが全国の学校で特別授業を行って子どもたちが夢を叶えるきっかけにしてもらおうというものです。

湯田さんは2007年の都道府県対抗女子駅伝で「29人ごぼう抜き」の記録を持っていて、体操やウォーミングアップから速く走るコツなどを、子どもたちに伝授していました。





■元陸上競技選手・湯田友美さん「苦しくなったときは、上見たり下見たりしたくなるけど、前を見るということがすごく大事。上見たり下見たりしていると姿勢いい？悪いよねー。逆に前見て走るとそれだけで視線良くなるのでしっかり苦しくなっても前を見る前の人を見るのを今日心がけて」湯田さんから「力を入れず楽に走れるフォームで走ること」などを教わったあとマラソン大会がスタートしまいた。子どもたちは学年ごとに1キロから3キロに挑戦。湯田さんの応援を受けながら、1秒でもタイムを縮めようと走り切っていました。■参加した6年生「（湯田さんに）応援の言葉もらってめちゃくちゃ勇気が出た。楽しかったしいつもより速く走れたと思う」Q.先生に教わって走るの好きになった人！「はーーーい！」■湯田友美さん「体育の授業だけがすべてではないので、でも何事も一生懸命チャレンジすることで自分が好きなこととか、得意なことって初めて見つかると思うので、ぜひいろんなことに一生懸命チャレンジして自分が好きなこと得意なことを見つけて、活かして夢とか目標に代えていってほしい」トップアスリートに学ぶという貴重な経験をした子どもたちは、授業を通して走ることの楽しさを感じているようでした。