ワイヤレス、ノイズキャンセリングでAudibleでの鑑賞や映画体験をもっと快適に！ワイヤレスイヤホンをお得にゲットして快適にエンタメ時間を楽しもう！



12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！

※以下の商品情報は2025年11月27日18時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

※AmazonブラックフライデーはAmazonによる期間限定のセールです。

■【19%オフ】Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3)

Amazonブラックフライデーセール特価：6,490円（19%OFF！）



Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3)

■【20%オフ】Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）

Amazonブラックフライデーセール特価：11,990円（20%OFF！）



Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）

■【25%オフ】Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）

Amazonブラックフライデーセール特価：4,490円（25%OFF！）



Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）

■【25%オフ】Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）

Amazonブラックフライデーセール特価：13,490円（25%OFF！）



Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）

■【45%オフ】Beats Solo Buds Bluetoothワイヤレスイヤフォン

Amazonブラックフライデーセール特価：6,980円（45%OFF！）



Beats Solo Buds Bluetoothワイヤレスイヤフォン

※11月27日時点の情報です。

※本ページで紹介する情報は、2025年11月27日18時現在のものです。