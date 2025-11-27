コーヒー好きがこぞって名前を挙げる京都の名店　美山加恋が衝撃を受けたコーヒースタンド

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。今回は、大野いとさんからのバトンを受け、美山さんがセレクト。コーヒー好きから名前を挙がるお店で思い浮かんだ京都のコーヒースタンドをレコメンドしています。

築100年の町家でこだわりの一杯を

今回のいとちゃんからのお題。

コーヒー好きの方から名前が上がるコーヒーはどんなところ？

うーん、難しい。過去に紹介してしまっているお店もあるしな……と考えを巡らせる中思い出したのが、以前京都に旅行で行った際、コーヒー好きの友達が見つけてくれたあのコーヒー屋さん。

あの時の衝撃はすごかったな。

ということで、巷で話題のあのお店、みなさんにお教えします。

『blend kyoto』

京都・中京区。古い町屋が肩を寄せ合う通りで静かに佇むコーヒースタンド。元々は約100年前のお家で、洗礼されつつも歴史の面影が残る外観です。

『blend kyoto』の店内

引き戸を開けるとまた印象がガラリと変わり、カウンターには実験中のようにコーヒー器具が置かれ、コーヒー豆もずらっと並び、まるでコーヒーのラボといったところ。

それもそのはず。こちらのお店で働かれている方々はコーヒー好きの変態と言えるほど、コーヒーに対するこだわりをしっかりともってらっしゃるんです。

そして、最大の特徴は、その場で特別なブレンドを作ってくれるということ。

そう、コーヒーを淹れるだけじゃなく、作ってくれるんです。

※編集部注：美山さんが訪れたときからお店のシステムが少し変わっております。

バリスタさんと話しながら決めていく

まずコーヒーの注文をするときにカウンセリングが始まります。

「今日はどんな気分なのか？」

「酸味、深み、甘味、好みは？」

じっくりとお話しする中で、バリスタさんがレシピを組み立て、数種類の豆の中からその人専用のブレンドを作ってくれます。

選ばれた豆はカウンターで丁寧に挽かれ、ゆっくりと抽出されていきます。この抽出方法も、ブレンドごとに微妙に変えているらしく、ついじっくり観察してしまいます。香りが店内に広がって、思わず深呼吸。

なんて癒される時間。

自分だけのオリジナルブレンドを淹れてくれる

美山さん好みのブレンドコーヒーはどんなお味？

私が作ってもらったブレンドはこちら。

・コロンビア カウカ県 エルパライソ農園 ローズティー

・コロンビア ファン マルティン シドラ ナチュラル

美山加恋オリジナルのブレンドコーヒー

すべてスペシャリティーコーヒーという、数あるコーヒー豆の中でも選ばれし特別な豆なので、だいぶ贅沢な一杯。緊張のひと口目……。

びっくり。

ローズティーという名の通り花のように華やかで、薔薇を想像するフローラルな香りとストロベリーのような甘味と酸味がさらに混ざり、まさに紅茶のようなジューシーさ。

それからシドラのベリー系の果汁感とどこかチョコのような甘さがまたコーヒーらしさをプラスしていて、香りのパレードです。

こんなに香りがあってパンチ力もすごいのに、しっかりまとまっているのもすごい。これは単一の豆だけじゃ楽しめない味です。

いとちゃんが紹介してくれた『エーグル ドゥース』さんのマドレーヌやカスレットと合わせて注文しちゃうのもいいですね。

その人専用のブレンドがその場で作れるというのはなかなかないシステムだからこそ、ここでしか楽しめない特別感が増します。

その日の自分のコンディションによっても違うブレンドができあがると思ったら、毎日でも通いたいくらい。

現在はカウンセリングでのコーヒーの提供はなくなりましたが、自家焙煎した数種類のブレンドコーヒーをがいただけます。

コーヒーのことが全くわからないという方でも、バリスタさんが何気ない会話の中から選んで切れるから安心です。ブレンド以外にカフェラテもあるので、ブラックコーヒーは飲めないという方も大丈夫。

どんな人でも受け入れてくれる一杯がある、特別なコーヒースタンド。

みなさんも、もし行けたら「今日はこういう気分です」と伝えてみてください。

きっとあなた好み一杯に出合えますよ。

■『blend kyoto』

［住所］京都府京都市中京区竹屋町通麩屋町東入笹屋町447

［電話番号］075-265-4208

［営業時間］10時〜18時

［休み］無休

［交通］地下鉄京都市役所前駅3版出口または丸太町駅5番出口から徒歩10分

https://blend.kyoto/

※コーヒーのカウンセリングはお店のみ

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。

【画像】コーヒー好き女優が衝撃を受けた京都のコーヒースタンド（4枚）