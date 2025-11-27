¡ÖÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡×¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¸ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î½Å¤ß¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×ÍâÆüWÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª½éÀï¡¡
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï27Æü¡¢Á°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤¤ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window 1¡×¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ï28Æü¤ËGLION ARENA KOBE(¿À¸Í)¤Ç¡¢12·î1Æü¤Ë¿·ÁñÂÎ°é´Û(ÂæÏÑ¡¦¿·ËÌ»Ô)¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°ÊÍè¤ÎÂåÉ½¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ëÅÏî´Áª¼ê¤ÏÍâÆü¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î½Å¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¶¯¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤¬¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀÕÇ¤¤ä¼«³Ð¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÄ©¤à»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿°Ê¾å(Ê·°Ïµ¤¤ä°Õ¼±¤ò)ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£