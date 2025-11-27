ドル買戻しに、ポンドは反落 一時1.3210レベルに安値更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドルが買い戻されている。そのなかでポンドドルの下げが大きめ。一時1.3210レベルまで本日の安値を広げている。前日の英秋季予算案を経てポンド買いが強まったが、その調整の動きが加わっている。



ユーロドルはポンドドルに連れ安。本日の安値を1.1580レベルに更新。ドル円は下げ渋り。東京午前の155.73レベルを安値に、足元では156.30-40レベルへと買い戻されている。



USD/JPY 156.32 EUR/USD 1.1582 GBP/USD 1.3213

