自民党の小池清県議が今年の夏に新盆を迎えた自身の選挙区の有権者に見舞金を贈っていたことについて、小池県議は27日「地域の習慣だった」と話しました。



専門家は公職選挙法に抵触する可能性を指摘しています。



「議員が来てお金を渡すとなると…」

小池清県議

「そんなことはない葬式の時にもあいさつしているし、特別なことではない」



27日、インタビューに応じた小池県議。





飯田市・下伊那郡区 選出の小池清県議は今年8月、家族が社長を務める会社名義で新盆を迎えた複数の有権者に見舞金を贈りました。公職選挙法では政治家本人や政治家が役員を務める会社が有権者に寄付することを原則禁止としています。小池県議「弁護士に相談したら地域の生活習慣で。お葬式と春分の日に対応しただけなので問題ないだろうと（いわれた）。いただいているものをお返しするのが地域の義理だから生活習慣として対応したということ」政治とカネの問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は…神戸学院大学 上脇博之教授「過去にこういう慣習がありましたと言われてもそういう慣習はダメですよということで法律が作られていますのでこれまでの慣習だから許されるということにはならない。法令順守を真っ先にしなければいけない県議がこれを破って寄付をしたというのは当然許されないと考えるべき」小池県議は今後、弁護士と相談して対応したいとしています。