ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小、伊仏ともに７２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.685
フランス　　　3.408（+72）
イタリア　　　3.408（+72）
スペイン　　　3.167（+48）
オランダ　　　2.825（+14）
ギリシャ　　　3.296（+61）
ポルトガル　　　3.008（+32）
ベルギー　　　3.178（+49）
オーストリア　2.966（+28）
アイルランド　2.893（+21）
フィンランド　3.03（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）