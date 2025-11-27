ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、伊仏ともに７２ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、伊仏ともに７２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.685
フランス 3.408（+72）
イタリア 3.408（+72）
スペイン 3.167（+48）
オランダ 2.825（+14）
ギリシャ 3.296（+61）
ポルトガル 3.008（+32）
ベルギー 3.178（+49）
オーストリア 2.966（+28）
アイルランド 2.893（+21）
フィンランド 3.03（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
