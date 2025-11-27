◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第1日（2025年11月27日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

宮崎市出身の永峰咲希（30＝ニトリ）が6バーディー、1ボギーの5アンダー67で回りトップに立った。

3番で1メートルにつけてバーディーを先行させ、6メートルを沈めた6番から3連続。後半の11番では3メートルのチャンスを生かした。14番でティーショットを右の林に入れて唯一のボギーを叩いたものの、この日2人しかバーディーを取れなかった難易度No・1の最終18番では残り161ヤードから6Iで1メートルにぴたり。「思ったより近くてびっくりした」と難なくバーディーで締めくくった。

宮崎CCはジュニア時代からプレーしており、オフには合宿も行っている。大会自己最少スコアを2打更新する67で回り「プライベートも含めて宮崎CCのベストスコアです」と笑みを浮かべた。

宮崎開催になった93年以降、宮崎県出身の優勝者は05年、13年の大山志保だけ。同郷の先輩に続く大会史上2人目の快挙を狙える好位置で滑り出した。

「身近なゴルフ場だけど、なかなか出られる大会ではない。お世話になっているからこそ優勝したい気持ちはある」。7月の資生堂・JALレディース以来となるツアー4勝目に向けて視界は開けている。